Побывавших за рубежом школьников допустят к занятиям без теста на COVID-19
- 05 сентября 2020, 19:14
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Школьникам, не сдавшим тест на коронавирус после возвращения из-за границы, не запрещено посещать занятия, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
В то же время, по его словам, региональные власти могут самостоятельно принять подобное решение.
Во время рабочей поездки в Казань Кравцов заявил, что существуют общие рекомендации Роспотребнадзора по организации обучения учеников в данных условиях, однако каждый регион вправе устанавливать собственные правила.
Он добавил, что данный вопрос могут разъяснить в Роспотребнадзоре и Минздраве.
«Мы будем смотреть, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, потому что для нас задача — это сохранение здоровья, обеспечение здоровья наших учеников, учителей и родителей обучающихся», — цитирует министра ТАСС.
Кравцов также отметил, что учебный год начался в очном режиме, а разговоры о том, что система школьного образования перейдет на дистанционное обучение, не соответствуют действительности.
Как писал ранее «Ридус», некоторые российские высшие учебные заведения собираются использовать дистанционные лекции в целях профилактики коронавируса. По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, Минобрнауки оставляет за регионами право выбора в зависимости от эпидемиологической обстановки.
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