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Побывавших за рубежом школьников допустят к занятиям без теста на COVID-19

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© Юрий Смитюк/ТАСС

© Юрий Смитюк/ТАСС

Школьникам, не сдавшим тест на коронавирус после возвращения из-за границы, не запрещено посещать занятия, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В то же время, по его словам, региональные власти могут самостоятельно принять подобное решение.

Во время рабочей поездки в Казань Кравцов заявил, что существуют общие рекомендации Роспотребнадзора по организации обучения учеников в данных условиях, однако каждый регион вправе устанавливать собственные правила.

Он добавил, что данный вопрос могут разъяснить в Роспотребнадзоре и Минздраве.

«Мы будем смотреть, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, потому что для нас задача — это сохранение здоровья, обеспечение здоровья наших учеников, учителей и родителей обучающихся», — цитирует министра ТАСС.

Кравцов также отметил, что учебный год начался в очном режиме, а разговоры о том, что система школьного образования перейдет на дистанционное обучение, не соответствуют действительности.

Как писал ранее «Ридус», некоторые российские высшие учебные заведения собираются использовать дистанционные лекции в целях профилактики коронавируса. По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, Минобрнауки оставляет за регионами право выбора в зависимости от эпидемиологической обстановки.

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