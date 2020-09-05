Побывавших за рубежом школьников допустят к занятиям без теста на COVID-19

Школьникам, не сдавшим тест на коронавирус после возвращения из-за границы, не запрещено посещать занятия, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В то же время, по его словам, региональные власти могут самостоятельно принять подобное решение.

Во время рабочей поездки в Казань Кравцов заявил, что существуют общие рекомендации Роспотребнадзора по организации обучения учеников в данных условиях, однако каждый регион вправе устанавливать собственные правила.

Он добавил, что данный вопрос могут разъяснить в Роспотребнадзоре и Минздраве.

«Мы будем смотреть, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, потому что для нас задача — это сохранение здоровья, обеспечение здоровья наших учеников, учителей и родителей обучающихся», — цитирует министра ТАСС.

Кравцов также отметил, что учебный год начался в очном режиме, а разговоры о том, что система школьного образования перейдет на дистанционное обучение, не соответствуют действительности.

Как писал ранее «Ридус», некоторые российские высшие учебные заведения собираются использовать дистанционные лекции в целях профилактики коронавируса. По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, Минобрнауки оставляет за регионами право выбора в зависимости от эпидемиологической обстановки.