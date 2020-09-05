«Вы мне плюнули в душу!»: Кобзев раскритиковал строителей ФОКа

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев жестко раскритиковал компанию «Черемховоспецстрой», которая сорвала сроки ввода в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Баумана в Ленинском районе региональной столицы.

«Если объект сказали сдать к 1 сентября, он должен быть, и меня не волнуют никакие отмазки. Это ваши конкретные управленческие решения. Я приехал на открытие — где ленточка? Где радостные лица? Вы плюете мне в душу!» — возмутился Кобзев.

Руководитель строительства ФОКа Игорь Владимиров извинился перед чиновников за срыв сроков и пообещал открыть физкультурно-оздоровительный комплекс 2 октября.

«Если не будет к этой дате, я вас больше не увижу ни на территории Иркутской области, ни в городе Иркутске», — пригрозил Кобзев.

Отметим, что максимальная стоимость контракта на строительство ФОКа составила более 66 миллионов рублей.

