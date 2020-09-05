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Власти Бразилии придумали, как защитить коренные народы от COVID-19

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Организации коренных народов и охраны окружающей среды Бразилии создали приложение, которое поможет отслеживать новые случаи коронавируса в небольших селах, а также коренных общинах. По мнению специалистов, такой мониторинг поможет избежать новых вспышек COVID-19.

Приложение отображает и периодически обновляет ситуацию с пандемией в городах в радиусе 100 километров от земель коренных народов. Программа под названием «Covid-19 Indigenous Alert» может помочь коренным народам определить районы с высоким уровнем инфицирования.

Бесплатное приложение использует данные Министерства здравоохранения Бразилии, говорится на сайте.

Этот сбор информации поможет быстро реагировать и уведомлять местных властей об ухудшении ситуации в регионе, — пишут разработчики.

Напомним, что в Бразилии на сегодняшний день зарегистрировано более 4 миллионов случаев заболевания и порядка 125 тысяч смертей от коронавируса. Бразилия является самой пострадавшей страной в мире от вируса после Соединенных Штатов.

По данным Ассоциации коренных народов Бразилии (APIB), среди 900 000 коренных народов было зарегистрировано 30 000 случаев инфицирования и 785 случаев смерти. По мнению местных властей, коренные народы особенно уязвимы к новому коронавирусу из-за низкого уровня здравоохранения, а также густонаселенности этих районов.

Раони Метуктире

Раони Метуктире

Уровень заболеваемости у коренных народов на 249 процентов выше, чем в среднем по стране, а смертность — на 224 процента выше. Среди умерших не только обычные граждане, но и высокопоставленные лидеры коренных народов.

Например, от коронавируса чуть не умер 90-летний культовый вождь Раони Метуктире, один из самых известных защитников тропических лесов Амазонки. Пережив несколько недель на грани жизни и смерти, в пятницу, 4 сентября, его выписали из больницы.

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