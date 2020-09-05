Знаменитый боец Макгрегор пожелал удачи Махонину на выборах губернатора
- 05 сентября 2020, 11:33
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Знаменитый ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор пожелал удачи врио главы Пермского края Дмитрию Махонину в грядущих губернаторских выборах.
Макгрегор отметил, что его друг Артем Лобов (тоже боец — прим. ред.) якобы в восторге от политики господина Махонина.
«Я знаю, что люди будут в хороших руках при таком губернаторе», — сказал Конор.
Напомним, сентябрьские выборы в России пройдут по новым правилам: вместо одного дня для голосования будет три — 11, 12 и 13 числа. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, в частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах — выборы депутатов законодательных собраний, в 18 — прямые губернаторские выборы.
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