Уволился главврач больницы, пациентку которой по ошибке отправили в морг

После инцидента с пожилой пациенткой, отправленной в морг по ошибке, главный врач Горшеченской ЦРБ в Курской области уволился по собственному желанию.

По результатам служебной проверки эксперты сделали вывод, что основными причинами произошедшего стали нарушения в организации оказания медицинской помощи в данной больнице.

Вынесенный специалистами вердикт подтолкнул главврача Роман Кондратенко написать заявление на отпуск с последующим увольнением с 10 сентября.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на комитет информации и печати областной администрации, в отношении сотрудников, оказывавших пациентке медпомощь, будут приняты меры дисциплинарной ответственности.

Инцидент с «воскресшей из мертвых» женщиной произошел в больнице в селе Горшечном 14 августа. Пациентку госпитализировали с болями в животе и обнаружили у нее злокачественную опухоль с обширными метастазами. Врачи провели операцию и восстановили нормальную работу кишечника женщины, но затем ее постигла клиническая смерть.

Не сумев реанимировать пациентку и не заметив дыхания и пульса, медики отправили ее в морг. Там она пришла в сознание, и ее обнаружил сотрудник морга, который явился на работу утром 15 августа.

После этого 81-летнюю женщину перенаправили в Курскую областную клиническую больницу, где она вскоре впала в кому и позднее скончалась.