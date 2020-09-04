После смерти гонщика отменили соревнования по велоспорту на треке в Москве
- 04 сентября 2020, 21:49
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
После трагического инцидента, унесшего жизнь гонщика Павла Свешникова, третий день международных соревнований по велоспорту на треке Гран-при Москвы был отменен.
Как сообщили в Федерации велосипедного спорта России (ФВСР), спортсмен потерял сознание во время групповой гонки.
Несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, спасти 22-летнего Свешникова не удалось.
«Спортсмены, которые участвуют в Гран-при, придут на велотрек в субботу, чтобы почтить память Павла», — приводятся слова президента ФВСР Вячеслава Екимова на сайте организации.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, криминальных признаков в смерти велогонщика не выявлено. Ее причина будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.
По информации Telegram-канала Mash на Мойке, партнеры Свешникова по команде утверждают, что у него с детства были проблемы с сердцем, а перед стартом он жаловался на высокий пульс.
За свою недолгую спортивную карьеру Свешников успел занять второе место на чемпионате России по велоспорту на треке 2018 года и победить в гонке по очкам на Кубке России в 2019 году.
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