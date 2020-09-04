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Медики скорой даже не вышли из машины, чтобы помочь умирающему

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© URA.RU/TASS

© URA.RU/TASS

Прокуратура Екатеринбурга займется проверкой действий сотрудников скорой помощи, которые проигнорировали мужчину, почувствовавшего себя плохо на остановке общественного транспорта.

Подъехавшая реанимационная бригада не оказала ему медицинскую помощь.

Как сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, сотрудники скорой уехали, даже не выйдя из автомобиля.

Вскоре после этого мужчина умер, рассказала Канатова в беседе с URA.RU.

Похожий случай произошел 26 августа в Крыму. Неподалеку от Алушты скончался 60-летний турист из Тюмени Юрий Дробышев. Как сообщает Megatyumen.ru со ссылкой на сына погибшего, скорая не выезжала к мужчине три часа из-за труднодоступности места около водопада Джур-Джур, где ему стало плохо с сердцем. В итоге тюменец умер спустя 2,5 часа, так и не дождавшись помощи.

Ранее «Ридус» писал о том, что в Воронеже скорая оставила на улице мужчину, потерявшего сознание.

Также сообщалось, что сотрудники Шадринской больницы № 2 в Курганской области отказались поднимать лежачего 83-летнего пациента до квартиры, оставив его с дочерью у подъезда. Как пояснили в медучреждении, доставка пациента до дома платная.

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