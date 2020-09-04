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Более чем в 20 французских школах произошла вспышка COVID

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Министр образования Франции в пятницу, 4 сентября, заявил, что 22 школы были вынуждены закрыться из-за вспышки коронавируса. Всего за пару дней учебы коронавирусом заболело несколько десятков человек, среди которых есть как учителя, так и ученики.

Из-за резкого роста количества заболевших директора этих школ были вынуждены ввести карантин и перевести очные занятия в онлайн-режим.

Министр образования Франции Жан-Мишель Бланке заявил, что он, однако, доволен тем, как продвигается возвращение детей в школу после карантина. По его словам, десять школ закрылись на материковой части Франции и 12 — на Реюньоне, где в последнее время наблюдается всплеск случаев заболевания коронавирусом.

© pixabay.com

Во Франции насчитывается около 60 000 школ по всей стране, поэтому 22 школы — не показатель того, что в стране новая волна коронавируса, считают местные эксперты. Кроме того, занятия в школах полностью не остановлены, а переведены в дистанционный режим, к которому, по словам министра, готовы большинство учебных заведений и педагогов.

В настоящее время еще 250 учеников по всей Франции находятся под подозрением на коронавирус. Отмечается, что это не новые случаи, а затянувшая проверка тех, кто мог контактировать с заболевшими или вернулся из регионов, в которых отмечается большое количество случаев COVID-19.

© pixabay.com

По новым правилам, если в школе обнаруживается более трех случаев заболевания коронавирусом, ученики временно переходят на дистанционное обучение.

В настоящее время во Франции наблюдается всплеск заболевания коронавирусом: в четверг, 3 сентября, было зарегистрировано 7157 новых случаев инфицирования.

Похожая ситуация с новой волной коронавируса после открытия школ произошла и в Германии. Немецкие медики сообщили, что в сорока берлинских школах зафиксированы всплески заболевания коронавирусом. Это произошло спустя две недели после начала учебного года.

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