найти ×
   
  • USD -0.29
    75.18
  • EUR -0.10
    89.04
СохранитьСохранено0
×

003559

Камчатка получит 180 миллионов на завершение строительства двух жилых домов

Small f632c44589

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить Камчатскому краю 180 миллионов рублей из федерального бюджета на завершение строительства двух домов для переселенцев из аварийного и ветхого жилья. Копия соответствующего постановления есть в распоряжении «Ридуса».

Согласно документу, Минстрой должен заключить соглашение с правительством Камчатского края о предоставлении субсидии не позднее 30 дней со дня вступления в силу постановления Мишустина.

Решение о выделении денег было принято Мишустиным во время рабочей поездки по Дальневосточному федеральному округу (ДФО), которая проходила с 14 по 17 августа. Тогда губернатор Камчатского края Владимир Солодов доложил премьеру о катастрофическом состоянии жилого фонда на полуострове и попросил о приоритетном выделении средств.

«Мы все отмечаем изношенность и ветхость аварийных домов, а также дефицит по сейсмической устойчивости, который создает реальный риск для наших жителей», — сказал Солодов.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экология
Зимние морские льды Берингова моря достигли минимума за тысячи лет
004850читать позжечитаю позже
Здоровье
Почему пандемия COVID-19 в Африке проходит «в легкой форме»
204998читать позжечитаю позже

главное


Животные
Юмор
Коты и туалетная бумага: чем заняться на карантине

Осталось придумать, как использовать запасы гречи.

11013143читать позжечитаю позже

Животные
Почему коты никогда не надоедают31 августа

Несколько забавных ответов на этот вопрос.

5015638читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM