Камчатка получит 180 миллионов на завершение строительства двух жилых домов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить Камчатскому краю 180 миллионов рублей из федерального бюджета на завершение строительства двух домов для переселенцев из аварийного и ветхого жилья. Копия соответствующего постановления есть в распоряжении «Ридуса».

Согласно документу, Минстрой должен заключить соглашение с правительством Камчатского края о предоставлении субсидии не позднее 30 дней со дня вступления в силу постановления Мишустина.

Решение о выделении денег было принято Мишустиным во время рабочей поездки по Дальневосточному федеральному округу (ДФО), которая проходила с 14 по 17 августа. Тогда губернатор Камчатского края Владимир Солодов доложил премьеру о катастрофическом состоянии жилого фонда на полуострове и попросил о приоритетном выделении средств.

«Мы все отмечаем изношенность и ветхость аварийных домов, а также дефицит по сейсмической устойчивости, который создает реальный риск для наших жителей», — сказал Солодов.