«Стратегия ущербна»: ученые раскритиковали план ВОЗ по вакцинации

Когда будут разработаны эффективные вакцины от COVID-19, первой партии на всех не хватит, поэтому уже сейчас эксперты ВОЗ пытаются разработать план, по которому вакцина будет равномерно распределена.

В новой статье ученые предложили трехэтапный план распространения вакцин, так называемую модель справедливого приоритета, благодаря которой первыми на прививку пойдут только люди из групп риска.

Некоторые эксперты утверждали, что работники здравоохранения и люди старше 65 лет должны быть иммунизированы в первую очередь. ВОЗ, с другой стороны, предлагает выделять дозы вакцин, пропорциональные численности населения страны, без расчета людей из групп риска. С этической и практической точки зрения обе эти стратегии серьезно ущербны, — пишут авторы работы.

В своем исследовании авторы указывали на три важных момента, которые необходимо учитывать при распространении вакцины COVID-19 среди стран: польза для людей и ограничение вреда, приоритетность людей из групп риска и равная забота обо всех людях.

Авторы работы объясняют, что в первую очередь вакцина должна быть безопасной и не вызывать смерти, необратимого повреждения органов, а также долгосрочного вреда для здоровья. Первыми вакцину должны получить люди, которые работают непосредственно с больными.



Однако не все медики, по мнению авторов исследования, получат вакцину.

Предпочтительнее вакцинировать тех медработников, у которых нет качественных средств индивидуальной защиты. В экономически развитых странах, где медики высоко защищены, иммунизация не сильно изменит статистику. В первую очередь нужно предоставить вакцину в регионы, а также в бедные страны, — пишут исследователи.

На втором этапе авторы исследования предлагают выделить вакцину тем странам и районам, которые больше всего подвержены повторной вспышке коронавируса.

Третий и заключительный этап — обеспечение вакциной всех стран, чтобы 60—70% населения были привиты.

Мы с коллегами-эпидемиологами решили посмотреть, какова патогенность этого коронавируса. Для этого проанализировали волны смертности за последние десять лет. Вспышка в этом году не уникальна. Каждый год происходит одно и то же. Причем в этом году процент смертности в полтора раза ниже, чем в предыдущем. Отсюда делаем вывод: зачем спешить с вакциной? Любая вакцина — это своего рода эксперимент, но он должен быть строго добровольным. Пока нам не покажут все исследования и протоколы, не создадут независимую комиссию, которая проверит вакцину, я бы не стал рассматривать какую-либо вакцину. Любая вакцинация не должна быть навязанной, — пояснил «Ридусу» эпидемиолог, профессор Игорь Гундаров.

План ВОЗ, напротив, предлагает равномерно распределять вакцину среди населения, начиная охват с 3% и до тех пор, пока в каждой стране будет не меньше 20% привитых.

По мнению специалистов, этот план провален, так как он ошибочно предполагает, что равенство требует одинакового отношения к странам, а не справедливой реакции на их различные потребности. На самом деле одинаково густонаселенные страны сталкиваются с совершенно разными проблемами.