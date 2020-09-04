Сына бывшего иркутского губернатора хотят лишить депутатского мандата

Депутаты законодательного собрания Иркутской области обнародовали результаты проверки по делу о нарушении антикоррупционного законодательства сыном экс-губернатора региона, руководителем фракции КПРФ Андреем Левченко. Сообщается, что коммунист не внес в декларацию сведения об имуществе на 57 миллионов рублей. Также он скрыл наличие банковских счетов, включая валютный.

На заседании комиссии по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями парламентарии проголосовали за то, чтобы наказать Левченко-младшего за коррупционные правонарушения. Таким образом, сыну бывшего губернатора может грозить лишение депутатского мандата. Окончательное решение по данному вопросу будет принято на сентябрьской сессии, передает Telegram-канал «Cибирь life».

Ранее бывший губернатор Иркутской области, коммунист Сергей Левченко заявил о своем желании вновь попробовать силы на выборах главы региона. Однако однопартийцы Левченко убеждены, что экс-глава области стал для КПРФ слишком токсичной фигурой.



Сергей Левченко подорвал доверие к компартии своим губернаторством и окончательно его добил, когда малодушно слился, написал заявление и убежал в кусты, молча сняв с себя полномочия. Если ты борец, то пусть тебя снимут, пусть осудят. Утверждаешь, что дела сфабрикованы, — тогда тем более стой на своем. Чего бегать-то? Фактически Левченко расписался в справедливости обвинений, которые ему предъявляли, когда сложил с себя полномочия, — заявил бывший секретарь Ангарского горкома КПРФ Дмитрий Надымов.

Напомним, отставке Левченко предшествовали многочисленные скандалы, включая выявленную попытку передать аэропорт без конкурса в частные руки, аферу с лифтами, массовые хищения в лесной сфере и незадекларированные земельные участки и недвижимость. При этом Левченко пытался повысить собственную зарплату на 44%, а майские указы президента России называл «бессмысленными и бессистемными сигналами».