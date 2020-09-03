В России появился сервис, предлагающий новый способ поиска работы

В России набирает популярность сервис «Мои связи», который позволяет искать работу через знакомых, сообщил основатель SuperJob Алексей Захаров.

По его словам, за прошедшее лето аудитория нового сервиса превысила миллион пользователей.

Он также констатировал, что россияне стали в четыре раза активнее искать работу.

«Когда работу ищет продавец, менеджер, токарь, слесарь или строитель, то он обращается к личным контактам, — рассказал Захаров в интервью ФАН. — Если не нашлось, тогда он выходит на рынок труда и ищет через SuperJob».

Эксперт подчеркнул, что работодатели отдают предпочтение соискателям, которых рекомендовали сотрудники компании.

Захаров отметил, что ежемесячно сервис «Мои связи» пополняют более 200 тысяч рекомендаций и запросов со стороны контактов, коллег и работодателей. «У нас огромная база резюме, порядка половины экономически активного населения страны, — уточнил он изданию. — А в крупных городах процент еще выше».

Основатель SuperJob добавил, что «Мои связи» позволяют всем контактам ищущего работу сообщить о том, что он вышел на рынок и рассматривает предложения. В результате все пользователи сервиса могут информировать об этом своих знакомых. По словам Захарова, это очень часто срабатывает, поскольку работодатели довольно активно набирают сотрудников именно по рекомендациям.

Как писал ранее «Ридус», Министерство труда и социальной защиты РФ перечислило отрасли экономики, в которых высок риск массовых увольнений. По данным ведомства, наиболее неблагополучная обстановка сложилась в сфере торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, сфере услуг и транспортной отрасли.

Напомним, по итогам исследования, проведенного сервисом подбора персонала «Работа.ру», выяснилось, что россияне чаще всего увольняются по собственному желанию из-за низкой зарплаты, профессионального выгорания, отсутствия карьерного роста и желания работать ближе к дому.

Между тем, согласно результатам опроса сервиса по поиску работы Superjob.ru, почти половина россиян (49%) готова пойти на уступки по зарплате при трудоустройстве.