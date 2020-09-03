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Проведение конгрессов и выставок возобновится в Москве с 4 сентября

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

© Сергей Фадеичев/ТАСС

Указом мэра столицы Сергея Собянина с 4 сентября в Москве вновь можно будет проводить конгрессы и выставки.

При этом обращается внимание на обязательное соблюдение требований, направленных на недопущение распространения коронавируса.

Соответствующий документ опубликован на сайте мэра и правительства столицы.

Ранее заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за прошедшие сутки от коронавируса излечились еще 1157 пациентов. «Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 217 899», — цитирует ее газета «Известия».

По последним данным, за весь период пандемии в России выявлено 1 009 995 случаев COVID-19. Выздоровели 826 935 человек, а количество летальных исходов достигло 17 528.

В Москве за последние сутки зафиксировано 690 новых случаев заражения. Всего в городе зарегистрировано 264 374 больных коронавирусом. Выздоровели 217 899 человек, скончались 4 857.

Как сообщал «Ридус», названа сумма, потраченная московскими властями на борьбу с COVID-19.

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