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Главный кардиолог Минздрава раскрыл секрет долголетия

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© Михаил Метцель/ТАСС

© Михаил Метцель/ТАСС

Академик РАН Лео Бокерия, являющийся главным кардиологом Минздрава РФ, назвал способ продлить жизнь на 8−12 лет.

По его словам, такого эффекта позволит добиться регулярная ходьба.

Знаменитый врач подчеркнул, что для этого достаточно прогуливаться всего лишь пару часов в неделю.

«Люди, которые ходят хотя бы два часа в неделю, они живут на 8−12 лет дольше, чем те, кто сидячий образ жизни ведет», — цитирует его «РИА Новости».

Выступая на Московской международной книжной ярмарке, Бокерия отметил, что как только человек начинает регулярно ходить, у него появляется потребность в других физических нагрузках, например, в беге. При этом академик предостерег тех, кто ранее никогда не занимался активными физическими нагрузками. Им он посоветовал начинать бегать под наблюдением врача на беговой дорожке, пишет агентство.

Как сообщал «Ридус», главврач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что главным способом продлить жизнь являются физические нагрузки. На второе место он поставил ограничение калорий.

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