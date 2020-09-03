«Образ заботливого героя»: эксперты ЭИСИ обсудили предстоящие выборы

В Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ) прошел круглый стол, посвященный региональным выборам, которые состоятся 13 сентября. Участники мероприятия поделились своими прогнозами по поводу результатов голосования и рассказали об основных тенденциях предвыборных кампаний в разных субъектах страны.

По мнению руководителя департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерины Соколовой, в регионах, где грядут выборы губернаторов, победят, скорее всего, действующие главы и врио.

«Я считаю, уровень доверия в этих регионах к действующим руководителям значительно выше, чем уровень недоверия. Поэтому они могут рассчитывать на уверенную победу в первом туре», — пояснила Соколова.

Еще она отметила, что в этом году число самовыдвиженцев существенно снизилось. Большинство кандидатов предпочитают участвовать в выборах от политических партий. При этом кампанию вполне можно считать конкурентной, поскольку количество выдвинувшихся кандидатов довольно высокое, заключила эксперт.

Самые успешные предвыборные кампании врио губернаторов прошли в этом году в Севастополе и Камчатском крае, высказался в свою очередь политолог Евгений Минченко. Он подчеркнул, что успех врио губернатора Севастополя и врио главы Камчатки связан с отказом от неактуальных на сегодняшний день образов «ставленника Москвы» и «крепкого хозяйственника», передает URA.ru.

Руководитель Севастополя Михаил Развожаев использует образ заботливого героя. Он быстро откликается на просьбы о помощи со стороны населения и решает проблемы людей. Кроме того, Развожаеву удалось заручиться поддержкой президента Владимира Путина в решении основной проблемы Севастополя с очистными сооружениями, — заявил Минченко.

Доцент МГУ им. М. В. Ломоносова Григорий Казанков обратил внимание, что врио губернаторов регионов, которые участвуют в выборах, направили в первую очередь силы на выстраивание коммуникации с обычными жителями, а не представителями местных элит. Такая открытость, полагает Казанков, позволит им победить на выборах с блестящими результатами, передает РИА Новости.

Политолог Павел Данилин уверен, что россияне за последние два года стали больше поддерживать курс на стабильность. Он заявил, что главной тенденцией предстоящих выборов станет отсутствие каких-либо электоральных сюрпризов.