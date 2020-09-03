В Подмосковье украли 13 тонн ценного кабеля почти на 6 млн рублей

В подмосковном Щелкове было похищено 13 тонн дорогостоящего кабеля связи, который можно прокладывать через водные преграды.

Ущерб составил более 5,8 миллиона рублей.

О происшествии сообщил в полицию финансовый директор предприятия, на котором произошла кража.

Полицейские выяснили, что неизвестный перелез через забор и смотал кабель с деревянных катушек. На месте преступления были найдены мужская куртка, несколько пар рабочих перчаток и окурки. Обнаружили там и следы от автомобильных колес, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что территорию этого предприятия охраняет сторож, а системы видеонаблюдения и сигнализации там нет.

В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».

Ранее «Ридус» писал о том, что филиппинская горничная ограбила своих московских хозяев на 1,5 млн рублей.

Также сообщалось, что в Москве неизвестные обокрали основателя «Тинькофф Банка» Олега Тинькова. Они проникли в его коттедж в Никольском тупике и вынесли из жилья вещи и ценности на сумму более миллиона рублей. Первой о краже узнала горничная. Придя на работу, она обнаружила взломанный сейф и беспорядок.

