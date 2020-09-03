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Названа сумма, потраченная московскими властями на борьбу с COVID-19

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© Александр Щербак/ТАСС

© Александр Щербак/ТАСС

На борьбу с коронавирусом в столице потратили около 300 млрд рублей, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Выступая на Столыпинском форуме, он отметил, что часть средств ушла на закупку лекарств и медицинского оборудования.

Упомянув о потере доходов до полутриллиона рублей из-за пандемии коронавируса, Ефимов заявил, что на данный момент по большинству показателей Москва вернулась на уровень прошлого года. В первую очередь это касается потребительского спроса, уточнил он.

По словам заммэра, для поддержки бизнеса были приняты антикризисные меры, которые в итоге позволили поддержать ликвидность компаний.

«Безусловно, ключевая задача, которую мы перед собой видим — это насыщение рынка деньгами», — цитирует Ефимова «Взгляд».

Как писал ранее «Ридус», объем зарубежных инвестиций в финансовую систему Москвы превысил 260 миллиардов долларов. По словам Ефимова, больше всего в столичную экономику вложили инвесторы из Германии, Франции, Финляндии, Италии, Австрии и США.

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