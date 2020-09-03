КПРФ обвинили в попытке ввести советскую цензуру в Хакасии

Член Совета по правам человека при президенте РФ и журналистка Ева Меркачева прокомментировала обращение депутата Госдумы от КПРФ Юрия Афонина в прокуратуру с просьбой проверить деятельность ГТРК «Хакасия». Афонину не нравится, как региональное СМИ освещает деятельность губернатора Хакасии Валентина Коновалова.

Меркачева считает, что Юрий Афонин оказывает давление на журналистов, поскольку они не желают хвалить Коновалова и его приближенных.

«Я убеждена, что обсуждение информационной картины региона не должно происходить с привлечением правоохранителей. Это попахивает возвращением советской цензуры. Столь неприкрытое вмешательство в деятельность СМИ угрожает свободе слова как таковой», — приводит слова Евы Меркачевой Telegram-канал «Альтернативный эфир Хакасии».