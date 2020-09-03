Оценен вред, который самолеты наносят экологии

Команда ученых из Манчестерского столичного университета в Великобритании опубликовала исследование, в котором рассказала, как самолеты влияют на глобальное потепление.

Дело в том, что самолеты оказывают долгосрочное влияние на климат. Например, выбросы от реактивных двигателей вызывают образование инверсионных следов, которые, подобно облакам, могут иметь как согревающий эффект, отражая исходящее тепло обратно на поверхность Земли, так и охлаждающий, отражая солнечный свет обратно.

По мнению ученых, следы в небе от самолета, а также выбросы углекислого газа гораздо сильнее влияют на окружающую вреду, чем считалось ранее. Чтобы это выяснить, экологи проанализировали, сколько полетов совершается ежегодно и как много топлива уходит на заправку.



Получив эти данные и использовав компьютерное моделирование, ученые пришли к выводу, что вклад полетов в глобальное потепление удвоился между 2000 и 2018 годами. Стремительный рост намного опережает те усилия, что прилагаются для решения этой проблемы.



Это похоже на борьбу с ветряными мельницами, так как ежегодно количество полетов неуклонно растет. Мы думаем, что во время пандемии, когда авиасообщение резко сократилось, мы сможем увидеть этот контраст. В целом на полеты приходится 3,5% глобального потепления, вызванного деятельностью человека, — пишут специалисты.

Этот вклад в размере 3,5% остается относительно постоянным с 2000 года, но только потому, что быстро увеличились и другие причины глобального потепления — вырубка лесов, добыча нефти, строительство.



Ученые отметили, что те усилия, которые прикладываются к борьбе с глобальным потеплением (например, переход на биотопливо), пока проигрывают естественному темпу потепления. Но это не значит, что нужно прекратить борьбу. Нужно сделать ее в разы эффективнее, пишут специалисты.

К примеру, использование возобновляемых источников энергии может значительно сократить выбросы. Это также уменьшило бы вдвое согревающий эффект от инверсионных следов, считают ученые.