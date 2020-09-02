Врачи рассказали, насколько эффективны защитные экраны во время пандемии

Команда американских ученых провела исследование, в котором выяснила, насколько эффективны пластиковые щитки или экраны для лица во время пандемии. Этот вид защиты от вирусов получил особую популярность не только среди обычных пользователей, но и у сотрудников магазинов, кафе и других общественных мест.

Визуально щитки кажутся более надежными и монументальными, чем обычные медицинские маски, но ученые утверждают, что это не так.

Согласно новому исследованию, лицевые щитки не блокируют весь поток вирусов и работают не лучше, чем медицинские маски.

Мы выяснили, что лицевые щитки способны блокировать небольшой поток вдыхаемого воздуха, но полностью защитить они вас не смогут. Они не могут создать адекватную вентиляцию, при которой зараженные частицы удерживаются внутри, как в случаях с респиратором или маской, — пишут исследователи.

Чтобы это выяснить, ученые провели эксперимент: надели защитный экран на манекен, у которого внутри был встроен клапан, имитирующий чиханье или кашель. Специалисты хотели выяснить, на какое расстояние распространяются вирусные частицы.



Первичные и самые крупные аэрозольные капли действительно оставались за экраном, но мелкие частицы все равно вылетали из-под щита.

Дело в том, что обычно такие экраны имеют большие зазоры внизу и по бокам, поэтому невозможно создать полную изоляцию вирусов.

Большинство масок, как правило, имеют фильтры, позволяющие впитывать и удерживать какое-то время аэрозольные капли. Лицевые щитки на это не способны. Научно доказано, что некоторые аэрозольные капли имеют размер около десяти микрон, а это значит, что от них могут спасти только респираторы защиты FFP3.