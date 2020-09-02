найти ×
   
  • USD +0.27
    73.86
  • EUR -0.42
    87.74
СохранитьСохранено0
×

00154

Эксперт: Путин успокоил россиян, боящихся перехода на онлайн-обучение

Small f632c44589

Президент РФ Владимир Путин опроверг в ходе Всероссийского открытого онлайн-урока миф о переходе на дистанционное образование. Тем самым глава государства купировал недовольство, которое могло возникнуть в российском обществе в связи со слухами о фактическом закрытии школ. Такое мнение высказал в интервью «Ридусу» генеральный директор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко.

«Владимир Путин дал четко понять, что очное обучение является одним из важнейших условий успешного получения знаний. Нужно понимать, что переход на дистанционное образование весной этого года — это не плановое мероприятие и не эксперимент, а чрезвычайная акция, которая потребовалась для сохранения здоровья россиян в период пандемии коронавируса. Российское руководство блестяще провело данную акцию, а наша IT-отрасль лишний раз доказала, что может успешно справляться с глобальными вызовами. Разумеется, опыт дистанционного обучения будет использоваться в дальнейшем, но образование в режиме онлайн никогда не заменит очного формата», — пояснил эксперт.

Сергей Рыбальченко также обратил внимание на то, что главной темой открытого урока стала победа в Великой Отечественной войне.

На мой взгляд, это очень правильно. Великая Отечественная война все больше переходит в виртуальную плоскость. Поэтому, как верно сказал Владимир Владимирович, сохранение памяти об этой войне — задача государственной важности. Значит, правительственная поддержка всевозможных поисковых движений, тематических конкурсов, прививающих школьникам чувство патриотизма, любовь к Родине, будет осуществляться и впредь, — заключил директор Института научно-общественной экспертизы.

Ранее политолог Марат Баширов отметил, что Путин во время открытого урока поддержал предложение активистов РДШ провести школьный турнир по киберспорту и в прямом эфире дал соответствующее поручение Минспорту: «Президент был необычайно современен. Это совершенно уникальная, на мой взгляд, идея, которую он поддержал. Для нас, людей взрослых, компьютерные игры по Сети с неизвестными тебе людьми — это нечто непонятное. Компьютерные игры между людьми, которые находятся за тысячи километров, — это особая среда на самом деле: у них есть своя экосистема, в которой происходят не только игры, но и общение. Это транснациональная система общения. И когда президент говорит, что на это нужно обращать внимание, нужно это поощрять, он демонстрирует ту современность, которая необходима людям, находящимся во власти».

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Коты и туалетная бумага: чем заняться на карантине
11013143читать позжечитаю позже
Животные
Жизнь пса, воспитанного котами, показали на видео
102071читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Дешевое лекарство от алкоголизма оказалось эффективным против ожирения

Препарат помогает быстрее, чем правильное питание.

471394397читать позжечитаю позже

Культура
Литература
Ничто не ново под солнцем: лучшие книги классиков про эпидемии16 апреля

Они напомнят о том, что и перед лицом катастрофы важно оставаться человеком.

13146080читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM