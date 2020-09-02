Эксперт: Путин успокоил россиян, боящихся перехода на онлайн-обучение

Президент РФ Владимир Путин опроверг в ходе Всероссийского открытого онлайн-урока миф о переходе на дистанционное образование. Тем самым глава государства купировал недовольство, которое могло возникнуть в российском обществе в связи со слухами о фактическом закрытии школ. Такое мнение высказал в интервью «Ридусу» генеральный директор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко.

«Владимир Путин дал четко понять, что очное обучение является одним из важнейших условий успешного получения знаний. Нужно понимать, что переход на дистанционное образование весной этого года — это не плановое мероприятие и не эксперимент, а чрезвычайная акция, которая потребовалась для сохранения здоровья россиян в период пандемии коронавируса. Российское руководство блестяще провело данную акцию, а наша IT-отрасль лишний раз доказала, что может успешно справляться с глобальными вызовами. Разумеется, опыт дистанционного обучения будет использоваться в дальнейшем, но образование в режиме онлайн никогда не заменит очного формата», — пояснил эксперт.

Сергей Рыбальченко также обратил внимание на то, что главной темой открытого урока стала победа в Великой Отечественной войне.

На мой взгляд, это очень правильно. Великая Отечественная война все больше переходит в виртуальную плоскость. Поэтому, как верно сказал Владимир Владимирович, сохранение памяти об этой войне — задача государственной важности. Значит, правительственная поддержка всевозможных поисковых движений, тематических конкурсов, прививающих школьникам чувство патриотизма, любовь к Родине, будет осуществляться и впредь, — заключил директор Института научно-общественной экспертизы.

Ранее политолог Марат Баширов отметил, что Путин во время открытого урока поддержал предложение активистов РДШ провести школьный турнир по киберспорту и в прямом эфире дал соответствующее поручение Минспорту: «Президент был необычайно современен. Это совершенно уникальная, на мой взгляд, идея, которую он поддержал. Для нас, людей взрослых, компьютерные игры по Сети с неизвестными тебе людьми — это нечто непонятное. Компьютерные игры между людьми, которые находятся за тысячи километров, — это особая среда на самом деле: у них есть своя экосистема, в которой происходят не только игры, но и общение. Это транснациональная система общения. И когда президент говорит, что на это нужно обращать внимание, нужно это поощрять, он демонстрирует ту современность, которая необходима людям, находящимся во власти».