Мишустин признался, что не любит инициативы, которые «что-то запрещают»

Премьер-министр России Михаил Мишустин признался на встрече с молодыми учеными и предпринимателями, что ему очень не нравятся инициативы, которые «что-то запрещают». А вот предложения, связанные с инновациями, его вдохновляют.

«Вообще, к любым инициативам, связанным с инновациями, я отношусь очень хорошо. Но к инициативам, которые что-то запрещают, отношусь не очень хорошо», — приводит слова Мишустина издание «360».



Столь неожиданное признание прозвучало из уст Мишустина в ответ на сообщение одной из участниц встречи. Девушка рассказала о разработанной ею системе идентификации. Данная система основывается на динамических методах биометрического распознания.

По мнению Михаила Мишустина, биометрическое распознание — весьма «тонкая и чувствительная вещь».

Когда вам предлагается идентификация по биометрическим данным, неважно, отпечаток ли пальца, фотография, голос. Не всем людям это комфортно. Важно, чтобы человек сам разрешал доступ к данным своим и использовал по возможности тот способ, которому он доверяет, — заявил Мишустин.

Он добавил, что в России живет масса людей, считающих заполнение документов в цифровом формате чем-то для себя неприемлемым. «Что мы, запрещать это будем? А если мы подумаем о наших родителях, бабушках и дедушках, которые не хотят именно так работать?» — отметил Мишустин. О