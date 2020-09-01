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Мишустин признался, что не любит инициативы, которые «что-то запрещают»

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© duma.gov.ru

© duma.gov.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин признался на встрече с молодыми учеными и предпринимателями, что ему очень не нравятся инициативы, которые «что-то запрещают». А вот предложения, связанные с инновациями, его вдохновляют.

«Вообще, к любым инициативам, связанным с инновациями, я отношусь очень хорошо. Но к инициативам, которые что-то запрещают, отношусь не очень хорошо», — приводит слова Мишустина издание «360».

Столь неожиданное признание прозвучало из уст Мишустина в ответ на сообщение одной из участниц встречи. Девушка рассказала о разработанной ею системе идентификации. Данная система основывается на динамических методах биометрического распознания.

По мнению Михаила Мишустина, биометрическое распознание — весьма «тонкая и чувствительная вещь».

Когда вам предлагается идентификация по биометрическим данным, неважно, отпечаток ли пальца, фотография, голос. Не всем людям это комфортно. Важно, чтобы человек сам разрешал доступ к данным своим и использовал по возможности тот способ, которому он доверяет, — заявил Мишустин.

Он добавил, что в России живет масса людей, считающих заполнение документов в цифровом формате чем-то для себя неприемлемым. «Что мы, запрещать это будем? А если мы подумаем о наших родителях, бабушках и дедушках, которые не хотят именно так работать?» — отметил Мишустин. О

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