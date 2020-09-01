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Дегтярев пообещал снизить цены на жилье в Хабаровском крае

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Одна из самых острых проблем Хабаровского края — картельный сговор местных застройщиков, что стало причиной высоких цен на жилье. Об этом заявил врио губернатора региона Михаил Дегтярев во время прямой линии с местными жителями по итогам первого месяца своей работы.

По мнению Дегтярева, решить проблему высоких цен на квартиры поможет появление в Хабаровском крае строительных компаний из других субъектов РФ.

«Есть однозначно группа товарищей, которая на этом деле зарабатывает. Все они связаны, все их счета, связи, родственники мне прекрасно известны. И единственный вариант борьбы вот с этой монополией — запустить в край в стройку двух — трех крупных игроков, которые сразу обрушат цены, покажут, как надо строить», — сказал Михаил Дегтярев, добавив, что уже пригласил в регион строительную компанию ПИК.

Печальной особенностью края также является «практически полностью демонтированная система государственного управления», сообщил врио губернатора.

Не хочу никого обидеть, но в Хабаровском крае, по моим ощущениям, отсутствовала система государственного управления в том виде, в котором она должна быть. Речь идет об ответственности чиновников, контроле и качественном сотрудничестве с федеральным центром, без заигрываний, — доложил Дегтярев.

Он сообщил, что в среду представит нового министра культуры региона. Также Дегтярев анонсировал назначение нового главы министерства транспорта.

«Сразу могу сказать, что на транспорт поставлю не местного чиновника. Почему — объясняю. Какого ни возьми чиновника местного, связанного с дорожным строительством или транспортом, прилаживаю его, пытаюсь так приладить, так — и везде вижу последствия. С кем-то учился, с кем-то имел дело, какие-то пятна в биографии», — сообщил врио губернатора.

При этом Дегтярев вовсе не отказывается от сотрудничества с местными кадрами. По его словам, многие из команды бывшего губернатора Сергея Фургала до сих пор продолжают оставаться в правительстве. Кроме того, Михаил Дегтярев обратил внимание, что пригласил на работу нескольких выходцев из Хабаровского края, которые сделали карьеру в других регионах. Сейчас, говорит врио губернатора, они готовы вернуться в «родную гавань» и работать с ним.

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