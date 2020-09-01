Развеян еще один миф о сезонной вакцине от гриппа

Команда ученых из Каролинского института в Швеции выпустила исследование, в котором рассказывается, что вакцина против свиного гриппа Pandemrix и обычная сезонная вакцинация от гриппа не оказывает негативного влияния на беременных.

Прошлые исследования показали, что если вакцинация проводилась, когда женщина была в положении, то у плода повышались риски развития аутизма. Новая работа опровергает эту гипотезу.

Напомним, что аутизм — это тяжелое неврологическое расстройство, характеризующееся нарушением коммуникации, отсутствием социальных навыков и цикличным поведением. Как правило, болезнь начинается в раннем детском возрасте.

До сих пор неизвестно, что именно вызывает такие неврологические нарушения у ребенка, поэтому ученые пытаются исключить различные факторы, которые могли как-то повлиять на развитие плода. Одна из возможных причин — вакцинация во время беременности.

В новой работе шведские ученые проанализировали данные о вакцинации беременных из семи шведских регионов в 2009—2010 годах, а также собрали информацию по количеству детей с аутизмом, рожденных в это же время.

Выяснилось, что из 39 726 детей, чьи матери во время беременности сделали прививку от гриппа, 394 (то есть 1,0%) имели расстройство аутистического спектра. Также ученые проследили такую взаимосвязь в группе детей, чьи мамы не прививались во время беременности.

Статистика оказалась примерно такой же: из 29 293 детей у 330 (1,1%) был аутизм.