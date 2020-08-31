Минтруд обязал представителей определенных профессий тестироваться на ВИЧ

В Министерстве труда РФ был составлен список профессий, представители которых обязаны при устройстве на работу проверяться на наличие ВИЧ-инфекции.

В их числе оказались врачи центров по профилактике и борьбе со СПИДом, работники учреждений здравоохранения и специализированных отделений, которые занимаются обследованием людей с данным заболеванием.

Перед трудоустройством пройти медицинское освидетельствование обязуют и сотрудников лабораторий, которые обследуют население на ВИЧ-инфекцию.

Кроме того, тест на ВИЧ должны будут обязательно сдать научные работники, а также специалисты научно-исследовательских учреждений и предприятий, занимающихся изготовлением медицинских иммунобиологических препаратов, говорится в проекте закона, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

Как сообщал ранее «Ридус», правительство назвало условия усыновления детей для россиян с ВИЧ-инфекцией.

Напомним, что в 2019 году вступил в силу закон, который разрешает ВИЧ-положительным россиянам усыновлять проживающих с ними детей.

