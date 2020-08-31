Назван гонорар адвоката Михаила Ефремова

Гонорар Эльмана Пашаева за участие в процессе по делу о смертельном ДТП с участием актера Ефремова раскрыла адвокат потерпевшей стороны Анна Бутырина.

В эфире телеканала НТВ она заявила, что услуги Пашаева обойдутся артисту примерно в 10 миллионов рублей.

«Он обещал Михаилу Олеговичу, что он его освободит», — приводит слова Бутыриной РИА Новости.

Ранее Пашаев выразил уверенность, что ему удастся добиться оправдательного приговора, приводя в качестве довода показания представленных им в суде свидетелей. По его словам, один из них — Александр Кобец — успешно прошел полиграф. Этот свидетель утверждает, что в момент аварии за рулем машины Михаила Ефремова был другой человек, а актер сидел на пассажирском сиденье. При этом Кобец уточнил, что один глаз у него не видит. Кроме того, он признался, что в момент происшествия был нетрезв.

Доказывая невиновность своего подзащитного, Пашаев назвал фейком видеозапись, запечатлевшую людей, помогающих после ДТП выйти из машины с водительского сиденья именно Ефремову. По словам адвоката, в тот вечер на артисте была обувь черного цвета, а на видео из автомобиля выходит человек в белых кроссовках.

Кроме того, защитник актера подал ходатайство о проведении экспертизы ДНК машины Ефремова. Адвокат надеется обнаружить на лобовом стекле, разбитом со стороны пассажирского сидения следы ДНК артиста, что докажет его невиновность.

В понедельник, 31 августа, суд заслушал показания еще двух свидетелей Ефремова. Все они утверждают, что актера в момент смертельного ДТП за рулем не было. Один из свидетелей — Андрей Гаев — признался, что привлекался к ответственности за распитие алкоголя, давал взятки полицейским, а также был лишен водительских прав. Кроме того, Гаев был приговорен к трем годам лишения свободы за избиение жены.

Ранее Михаил Ефремов заявил о желании поменять своего адвоката, однако вскоре заключил новое соглашение. В Сети назвали возвращение Пашаева к Ефремову «цирком». «Шоу должно продолжаться», — написал один из пользователей. Также было высказано предположение, что других желающих «отмазывать» артиста просто не нашлось.