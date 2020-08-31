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Президент Черногории отказался признать поражение на выборах

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© Flickr

© Flickr

Президент Черногории Мило Джуканович пока не признал поражения на парламентских выборах своей Демократической партии социалистов, которая уже 30 лет является правящей в этой стране. Он призвал дождаться окончательных итогов голосования, хотя оппозиционные лидеры уже заявили о победе.

Ничего еще не решено ни в вопросе полученных голосов, ни в отношении мандатов, заявил Джуканович, выступая в штабе партии.

«Все еще поступают данные, тяжело сообщить окончательный результат. С традиционными партнерами у нас сейчас 40 мандатов, борьба за большинство в парламенте продолжается, после этого дождемся результатов избиркома», — цитирует его слова РИА Новости.

Тем временем лидер крупнейшего оппозиционного блока «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич уже заявил о «падении режима». Он призвал к созданию коалиционного правительства, которое должно отправить в отставку Джукановича.

Правом голоса на парламентских выборах обладают 540 тысяч граждан Черногории. На 81 место в однопалатном парламенте (Скупщине), который имеет широкие полномочия, претендуют 11 партий и коалиций.

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