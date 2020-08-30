«Спартак» представил три комплекта формы на сезон КХЛ

Хоккейный «Спартак» 30 августа официально представил форму предстоящего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда, давно отличающаяся оригинальным подходом к своим игровым свитерам, удивила и на этот раз. Болельщики увидят три комплекта: привычный красный, гостевой белый и «выходной» черный.

С домашней формы красного цвета убрали традиционный ромб на груди. Его заменила большая белая буква «С» на фоне косой полосы. «Красный» вариант представил капитан команды нападающий Анатолий Никонцев.

На белых свитерах ромб остался. Но теперь он украшает широкую красную полосу. Этот вариант, напоминающий игровую форму спартаковских футболистов, надел на презентации один из старожилов клуба — защитник Евгений Кулик.



Самым необычным оказался черный вариант. В нем клуб будет играть в предстоящем сезоне по выходным дням. На груди — фотографии, иллюстрирующие славную историю хоккейного «Спартака».



В черном свитере на презентации появился вратарь москвичей Юлиус Гудачек. Голкипер показал болельщикам и свой новый шлем.



««Спартак» не ограничился двумя стандартными комплектами для домашних и гостевых матчей. Теперь в Москве команда будет чередовать форму в зависимости от игрового дня: в будни — одна, в выходные — вторая. И всегда в центре внимания главные спартаковские символы", — сообщила пресс-служба клуба.

Необычен и шрифт на свитерах. Он «проникнут спартаковской эстетикой» и «перекликается с классическими комплектами времен СССР». В основе геометрии цифр — углы ромба. Она же отражена и в буквах, которыми написаны фамилии игроков.

«На этом спартаковская идентичность не заканчивается. В номера интегрированы даты, особенно важные для клуба — от основания хоккейного „Спартака“ до чемпионских титулов и побед в Кубке СССР. Сплошной цифровой паттерн нанесен лазерной печатью и выполняет не только чисто декоративную функцию, но и отсылает болельщиков к приятным воспоминаниям. Такой формат зашифрованного узора в КХЛ еще не использовался», — подчеркнули в пресс-службе.

В нижней части цифр вышит еще один логотип — ромб с белой средней линией. Как и обещали в клубе, на всех комплектах игровой формы «Спартака» появился специальный шеврон — знак солидарности с врачами, которые ведут мужественную борьбу с распространением COVID-19.

«Шеврон „Герои нашего времени. Спасибо врачам!“ — возможность выразить в период пандемии нашу искреннюю благодарность всему медицинскому сообществу», — отметила пресс-служба «Спартака».

Интересно, какой будет форма на ставший традиционным ретро-матч нового сезона?

Тем временем хоккей вернулся в Москву Кубком мэра города. «Спартак» занял в турнире третье место, победив «Динамо», уступив в овертайме «Витязю», и проиграв ЦСКА в основное время.