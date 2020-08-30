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Мощный пожар в Новосибирске попал на видео

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© vk.com

© vk.com

В Новосибирске 30 августа загорелся склад лакокрасочных материалов. Мощное пламя и столб дыма было видно на большом расстоянии. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Его площадь составила около одной тысячи квадратных метров.

В областном главном управлении МЧС сообщили, что тушение пламени осложнялось наличием на складе газовых баллонов и других горючих материалов, а также недостаточным давлением в противопожарном водопроводе. Произошло обрушение кровли на площади в 200 квадратных метров.

На локализацию возгорания ушло около трех часов. К тушению пожара был привлечен специальный поезд.

Из-за обилия дыма на место происшествия пришлось вызвать подвижную лабораторию, которая проверяет концентрацию вредных веществ в атмосфере.

По данным спасателей, при пожаре никто не пострадал.

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