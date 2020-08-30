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В Пермском крае подростку предъявили обвинение в убийстве 10-летней девочки

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© sledcom.ru

© sledcom.ru

Следственные органы СК РФ по Пермскому краю предъявили 16-летнему жителю Чусовского района обвинение в убийстве 10-летней девочки.

Об исчезновении ребенка стало известно в четверг, 27 августа, а на следующий день было обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти.

По версии следствия, вечером 23 августа пьяный подросток встретил 10-летнюю девочку, с которой он был знаком, около ее дома, и отвел ее на окраину улицы к зарослям травы. Там он несколько раз ударил девочку по голове, в результате чего она скончалась от полученных травм.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и мотивы убийства. Планируется провести судебную психолого-психиатрическую экспертизу.

Как сообщается на сайте СК РФ, суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца. Подросток полностью признал свою вину.

Ранее «Ридус» писал о том, что в Мошковском районе Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту убийства Валентины Болдыревой — заместителя директора по воспитательной работе в школе поселка Смоленский. Следователи подозревают в убийстве ученика восьмого класса той же школы.

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