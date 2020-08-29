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Трем военным грозит увольнение в связи с избиением контрактника из ХМАО

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© Виктор Драчев/ТАСС

© Виктор Драчев/ТАСС

Появившееся в СМИ сообщение об издевательствах над контрактником из ХМАО Фридрихом Берном в военной части Екатеринбурга послужило поводом для проведения проверки Министерством обороны РФ.

Трем военным грозит увольнение.

Минобороны уже направило в часть ревизоров и подняло вопрос об увольнении из армии сержанта Мамедова и еще двух человек.

«Весь руководящий состав части на ушах», — рассказал URA.RU источник, близкий к силовому ведомству.

Ранее издание сообщило о том, что над служащим в 228 мотострелковом полку 19-летним контрактником Фридрихом Берном издеваются его сослуживцы. Молодой человек подробно описал, как его избивали и оскорбляли.

Напомним, на круглом столе в рамках форума «Армия-2020» заместитель министра обороны России Андрей Картаполов объявил, что с таким застарелым бичом вооруженных сил РФ, как дедовщина, полностью покончено. Однако пользователи Рунета, многие из которых сами недавно прошли срочную службу или имеют отслуживших родственников, отнеслись к выступлению Картаполова с недоверием. Многие комментаторы сомневаются, что «казарменное хулиганство» в принципе можно победить в российской армии в ее нынешнем виде.

Как пример продолжения традиций дедовщины часто приводится дело Рамиля Шамсутдинова, который в прошлом году расстрелял из автомата нескольких сослуживцев. Свой поступок он объяснил тем, что убитые грозили его изнасиловать якобы с ведома командира за неподчинение приказу.

Еще одно свидетельство рецидивов дедовщины — случай с призывником из Челябинска Александром Татаренко, который в июне самовольно оставил свою воинскую часть в Приморье, а через два месяца объявился дома. Татаренко утверждает, что вынужден был бежать из-за вымогательств и угроз со стороны сослуживцев.

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