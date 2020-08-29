В Москве начали выявлять нарушителей среди мотоциклистов и велосипедистов

Столичная ГИБДД начала рейд по выявлению нарушителей среди мотоциклистов и велосипедистов.

В настоящее время проводится профилактическое мероприятие, направленное на снижение количества ДТП с участием водителей, управляющих вело- и мототехникой, сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции Москвы.

В этой связи собеседник ТАСС призвал мотоциклистов и велосипедистов соблюдать правила и применять защитную экипировку.

Как писал ранее «Ридус», в России могут усилить ответственность мотоциклистов за превышение норм шума. Тем, кто не бережет барабанные перепонки и нервы сограждан, придется платить крупные штрафы. Соответствующий законопроект уже разрабатывают в Государственной думе.

Кроме того, в Госдуме разработан проект закона о крупных штрафах для водителей мотоциклов, которые позволяют себе опасные маневры на дороге. Максимальное предусмотренное наказание — 15 тысяч рублей. Необходимые изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Документ направили на обсуждение в правительство страны.

По данным ГИБДД, в прошлом году в России произошло 6,5 тысячи дорожных аварий с участием мотоциклов, мопедов и приравненных к ним транспортных средств. В них погибли 653 человека. С начала нынешнего года произошло 2,7 тысячи аналогичных ДТП, которые унесли 304 жизни.