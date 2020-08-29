найти ×
   
  • USD -0.60
    74.64
  • EUR -0.25
    88.74
СохранитьСохранено0
×

002796

В Москве начали выявлять нарушителей среди мотоциклистов и велосипедистов

Small f1a6d446e0
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Столичная ГИБДД начала рейд по выявлению нарушителей среди мотоциклистов и велосипедистов.

В настоящее время проводится профилактическое мероприятие, направленное на снижение количества ДТП с участием водителей, управляющих вело- и мототехникой, сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции Москвы.

В этой связи собеседник ТАСС призвал мотоциклистов и велосипедистов соблюдать правила и применять защитную экипировку.

Как писал ранее «Ридус», в России могут усилить ответственность мотоциклистов за превышение норм шума. Тем, кто не бережет барабанные перепонки и нервы сограждан, придется платить крупные штрафы. Соответствующий законопроект уже разрабатывают в Государственной думе.

Кроме того, в Госдуме разработан проект закона о крупных штрафах для водителей мотоциклов, которые позволяют себе опасные маневры на дороге. Максимальное предусмотренное наказание — 15 тысяч рублей. Необходимые изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Документ направили на обсуждение в правительство страны.

По данным ГИБДД, в прошлом году в России произошло 6,5 тысячи дорожных аварий с участием мотоциклов, мопедов и приравненных к ним транспортных средств. В них погибли 653 человека. С начала нынешнего года произошло 2,7 тысячи аналогичных ДТП, которые унесли 304 жизни.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Военное дело
Видео: российские Су-35 зажали американский P-8A Poseidon вблизи Сирии
350112928читать позжечитаю позже
Военное дело
Как пандемия изменит армию и флот США
0036570читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Названа дешевая комбинация витаминов, которая поможет легче перенести COVID

Эти витамины обладают противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами.

16090247читать позжечитаю позже

Здоровье
Названы симптомы, которые указывают на то, что вы перенесете COVID-19 легко28 апреля

Болезнь редко протекает тяжело у тех, кто с ними столкнулся.

90190506читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM