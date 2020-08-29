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В Омске задержали мужчину, напавшего на отца ребенка из-за плача малыша

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© pixabay.com

© pixabay.com

Омские полицейские задержали 36-летнего местного жителя, который напал на отца 1,5-годовалого ребенка, не выдержав плача малыша.

По словам начальника ОИОС УМВД РФ по Омской области Алексея Командыкова, пьяного мужчину разгневал крик ребенка, который громко плакал в припаркованной во дворе машине.

В итоге, угрожая мачете, нетрезвый гражданин набросился на 32-летнего отца ребенка, водителя этого автомобиля. После этого нападавший скрылся с места происшествия.

Жильцы дома сообщили об инциденте в полицию, после чего на место выехала следственно-оперативная группа.

В итоге пострадавшего доставили в больницу, а подозреваемого задержали. По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, рассказал Командыков телеканалу.

Происшествие запечатлели на видео.


Ранее «Ридус» писал о том, что в Тюмени 24-летний сын депутата городской думы и двукратной чемпионки мира по бодибилдингу Натальи Проскуряковой ранил мачете двух человек. По версии следствия, Владимир Проскуряков пришел домой к своей бывшей девушке и, застав у нее однокурсника-архитектора, сразу же пустил в ход оружие, хотя студенты всего лишь выполняли проектную работу.

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