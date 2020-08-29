В Омске задержали мужчину, напавшего на отца ребенка из-за плача малыша
- 29 августа 2020, 16:56
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Омские полицейские задержали 36-летнего местного жителя, который напал на отца 1,5-годовалого ребенка, не выдержав плача малыша.
По словам начальника ОИОС УМВД РФ по Омской области Алексея Командыкова, пьяного мужчину разгневал крик ребенка, который громко плакал в припаркованной во дворе машине.
В итоге, угрожая мачете, нетрезвый гражданин набросился на 32-летнего отца ребенка, водителя этого автомобиля. После этого нападавший скрылся с места происшествия.
Жильцы дома сообщили об инциденте в полицию, после чего на место выехала следственно-оперативная группа.
В итоге пострадавшего доставили в больницу, а подозреваемого задержали. По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, рассказал Командыков телеканалу.
Происшествие запечатлели на видео.
Ранее «Ридус» писал о том, что в Тюмени 24-летний сын депутата городской думы и двукратной чемпионки мира по бодибилдингу Натальи Проскуряковой ранил мачете двух человек. По версии следствия, Владимир Проскуряков пришел домой к своей бывшей девушке и, застав у нее однокурсника-архитектора, сразу же пустил в ход оружие, хотя студенты всего лишь выполняли проектную работу.
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