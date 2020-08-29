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Свердловский омбудсмен: врачами, лечившими Навального, никто не командовал

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© SERGEI ILNITSKY / EPA \ ТАСС

© SERGEI ILNITSKY / EPA \ ТАСС

Российская оппозиция «перешла за грань», когда начала распространять слухи, что омскими врачами. лечившими блогера Алексея Навального, командовали «люди в погонах». Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Мне очень не нравится, когда мы снова перешли грань и начинаем обвинять в чем-то врачей. Врачи боролись за жизнь, врачи спасли жизнь, и такова была воля близких людей, чтобы он лечился в другой больнице — его увезли. Я бы очень просила не говорить, что врачами командовали люди в погонах. Даже если, возможно, какие-то варианты наблюдения были — врачи делали свое дело безукоризненно, заявила Мерзлякова.

Ранее омских врачей похвалил знаменитый хирург Леонид Рошаль, а телеведущий Владимир Познер отметил, что не видит оснований не доверять лечившим Навального медикам.

Сторонники Алексея Навального неоднократно обвиняли омских врачей в том, что они, выполняя распоряжения сотрудников спецслужб, якобы намерено препятствовали транспортировке блогера в Германию. Однако, как следует из опубликованной хронологии нахождения Навального в омской больнице, в задержке с транспортировкой виноваты исключительно немецкие медики, которые прибыли в Россию, чтобы сопроводить блогера до Берлина. Подробнее об этом читайте в материале «Ридуса».

Напомним, основателю «Фонда борьбы с коррупцией», блогеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Навальный был госпитализирован в омскую больницу в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Утром 22 августа его транспортировали в Германию.

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