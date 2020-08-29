В Токио прошел первый открытый тест одноместного самолета SkyDrive

Японские разработчики из компании SkyDrive рассказали, что они провели первый публичный тестовый полет новой модели одноместного самолета slicker SD-03. До этого самолет поднимался в воздух всего пару раз в апреле этого года на тренировочном полигоне.

Напомним, что одноместный электросамолет вертикального взлета и посадки имеет высоту два метра, длину четыре метра и ширину четыре метра. То есть габариты чуть больше двух легковых авто.

Slicker SD-03 — спортивная модель самолета, выполненная в жемчужно-белом цвете. Впереди фары имеют Н-образную форму, а сзади — Т-образную. Разработчики поясняют, что у самолета есть два набора встречно вращающихся винтов спереди и еще два сзади, которые могут быть экранированы за изогнутыми протекторами для безопасности.

Каждый ротор приводится в движение собственным электродвигателем.



На днях разработчики решили публично продемонстрировать, как электросамолет slicker SD-03 с пилотом совершит взлет и посадку. Тесты проходили на испытательном полигоне Toyota площадью 1 га.

Несмотря на то, что за штурвалом находился пилот, за полет и безопасность самолета отвечала «умная» компьютерная система. Никаких других подробностей на данном этапе разработчики не разглашают.



Теперь компания намерена расширить масштабы испытаний, чтобы испытать технологию в различных условиях, с целью получения разрешения на полеты за пределы испытательного поля к концу этого года.