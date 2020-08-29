Ученые рассказали, что такое безопасное социальное дистанцирование

С самого начала пандемии врачи и ученые твердят, что нужно соблюдать социальную дистанцию, чтобы снизить риски заражения коронавирусом. Но дело в том, что нет единого критерия или правила о том, какой должна быть эта дистанция.

Еще очень важный момент заключается в том, что на открытом воздухе и в помещении вирус перемещается по-разному, а это значит, что и расстояния должны отличаться. В новом исследовании международная группа ученых решила разобраться в этом вопросе.

До появления вакцины остается в лучшем случае еще несколько месяцев, а число случаев заболевания вновь растет во многих странах. Но правительства на всех уровнях, стремясь избежать карантина, ищут пути для снижения рисков распространения вируса.

С первых дней пандемии эксперты остро обсуждали вопрос о том, что представляет собой «безопасное» социальное дистанцирование. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует держать дистанцию в один метр.

Но эксперименты, проведенные в последние месяцы, показывают, что это все еще не самое безопасное расстояние, так как вирус легко преодолевает даже метровую дистанцию. Так, в одном из экспериментов вирусные частицы, распространяющиеся от громкого разговора, кашля или чихания, находили на расстоянии до 6 метров от источника.



Спортивные клубы, секции боевых искусств, церкви, колл-центры — все это места, где люди поют, тяжело дышат или громко разговаривают. Насколько далеко вирус может распространиться в помещении, также определяется тем, проветривается ли воздух в помещении с помощью окон или рециркулируется с помощью системы кондиционирования воздуха.

Количество людей в помещении также является ключевым фактором. Принимая во внимание все эти факторы, ученые разработали диаграмму, которая также может служить руководством для измерения риска в различных ситуациях.



Например, если вы говорите тихо в хорошо проветриваемом, малолюдном офисе, надев маску для лица, риск заразиться минимален даже на расстоянии в 1 метр. Но тот же самый сценарий без маски для лица или в переполненном офисе приводит к более высокой, но все же умеренной степени риска.

Однако крик или пение в плохо проветриваемом помещении без маски сразу резко увеличивает риски.

