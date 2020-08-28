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Вузы снизили стоимость обучения после рекомендаций Путина

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Высшие учебные заведения, не сохранившие стоимость обучения на уровне 2019 года и в связи с этим упомянутые президентом РФ Владимиром Путиным на совещании, скорректировали цены, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

По его словам, в течение весны-лета проводился мониторинг ситуации. «Взаимодействовали с теми вузами, кто не прислушался к рекомендации», — рассказал глава Минобрнауки в интервью РИА Новости.

Он добавил, что после проведенного во второй половине августа совместно с Общероссийским народным фронтом дополнительного мониторинга на сегодняшний день проверены все вузы.

Фальков отметил, что министерство ориентировало вузы внимательно и очень взвешенно рассматривать случай каждого студента, который оказался в сложной ситуации и имеет проблемы с оплатой. По словам министра, вузы должны использовать самые разные возможности, в том числе средства целевого капитала, чтобы такие студенты продолжали обучение.

Ранее сообщалось, что Высшая школа экономики объявила о скидках на обучение: вуз предоставит специальную скидку первокурсникам и откажется от индексации стоимости обучения для студентов старших курсов. Таким образом, плата за обучение в этом году не превысит стоимости обучения минувшего года.

В ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства глава государства обратил внимание Фалькова на то, что о повышении стоимости обучения сообщили в Московском госинституте музыки им. Шнитке, Крымском инженерно-педагогическом университете, Юго-Западном государственном университете в Курске, а также в Севастопольском филиале Плехановского университета.

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