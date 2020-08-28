С карты челябинца списали деньги за поездки на такси со скоростью 3000 км/ч

Сервис «Яндекс.Такси» списал с банковской карты жителя Челябинска примерно восемь тысяч рублей за три несуществующие поездки по Волгограду на скорости 3000 км/час.

Как рассказал URA.RU сам пострадавший, это произошло ночью, когда он спал.

Проснувшись, челябинец обнаружил, что с привязанной к аккаунту в «Яндекс.Такси» карты списаны деньги за поездки, которые он не совершал. «Я заблокировал карту и обратился в службу поддержки „Яндекс.Такси“ с просьбой вернуть мне деньги», — пояснил изданию Борис Т. Там ему пообещали дать ответ в течение суток.

Согласно отчетам сервиса, по Волгограду пассажира из Челябинска «прокатили» несколько раз, при этом расстояние в 153 км такси преодолело меньше чем за четыре минуты, то есть на скорости примерно в 3000 км/ч. В итоге такая поездка обошлась клиенту почти в 3000 рублей, включая 999 рублей чаевых.

Как сообщили URA.RU в компании «Яндекс», была выявлена мошенническая попытка списания средств. «Все списания были отменены, деньги возвращены на карту, а пользователю выдана инструкция, как обезопасить свой аккаунт», — заявили в пресс-службе «Яндекс Go».

Ранее «Ридус» писал о том, что компания «Яндекс» представила новое приложение «Яндекс Go», которое станет единым приложением для решения повседневных задач в городе. «Яндекс Go» заменит «Яндекс.Такси».