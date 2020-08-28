В Китае одобрили вакцину от COVID для экстренного использования

Пекинская компания Sinovac Biotech заявила, что получила разрешение на экстренное использование вакцины от коронавируса, которую одобрили в июле 2020 года.

Вакцина подойдет для экстренного использования в рамках программы вакцинации групп высокого риска, например, медиков, — пишут разработчики.

Также об одобрении вакцины заявила другая китайская компания — China National Biotec Group (CNBG). У компании уже есть две вакцины-кандидата, которые проходят третью фазу испытания, и пока неизвестно, какую из них одобрили.

Во время третьей фазы, которая началась в июле, вакцину испытывают на людях из групп риска. Официально Китай пока не сообщал никаких подробностей о том, какие вакцины-кандидаты тестируются и сколько людей было вакцинировано.

Напомним, что в настоящее время есть семь вакцин против коронавируса, находящихся на завершающей стадии испытаний. Четыре из них созданы в Китае.

Однако ни одна вакцина еще не прошла заключительную стадию испытаний, доказывающую ее безопасность и эффективность.

Еще в апреле стало известно, что вакцина Sinovac Biotech первой показала положительные результаты при тестировании на животных. Все обезьяны были полностью защищены от заражения SARS-CoV-2. У тех, кто получал высокие дозы препарата, через семь дней после введения патогена в легких не обнаружили никаких частиц вируса.

Еще четыре обезьяны, получившие низкие дозы, тоже справились с вирусом, но это заняло чуть больше времени.