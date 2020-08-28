Связанного с Левченко бизнесмена обязали вернуть квартиру бывшей жене

Ангарский городской суд обязал гендиректора скандальной компании «Звезда» Олега Хамуляка вернуть квартиру бывшей жене-инвалиду, пишет Babr24.

Хамуляк и его экс-супруга Надежда Титова купили эту жилплощадь в браке, взяв ипотечный кредит. Квартира считается совместно нажитым имуществом, а потому они оба имеют на нее права. Однако после развода жилплощадь заняла новая супруга Хамуляка. Она сменила замок и категорически не желает пускать в квартиру Надежду. Держать оборону нынешней возлюбленной бизнесмена помогает приближенный бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко и лучший друг Хамуляка Андрей Ядришников.

Надежда Титова является инвалидом II группы, поэтому по закону она претендует на 2/3 от совместно нажитого имущества. Также суд признал за Титовой право собственности на легковой автомобиль и долю в уставном капитале красноярской компании «Красстальконструкция». А еще с Олега Хамуляка будет взыскана денежная компенсация в пользу Надежды.

Как уже писал «Ридус», семейная жизнь Олега Хамуляка и Надежды Титовой началась 15 лет назад. И все шло вроде неплохо, только родить ребенка у молодой семьи почему-то не получалось. Надежда в надежде на материнство принимала гормоны, однако никакого положительного эффекта это не дало. Напротив, гормональные препараты разрушили печень. Таким образом, Титова получила инвалидность.

Став состоятельным человеком, Хамуляк завел молодую любовницу; через какое-то время та от него забеременела. Узнав об этом, Надежда подала на развод, желая получить от Олега положенную ей долю совместно нажитого имущества: половину взятой в ипотеку квартиры и половину стоимости автомобиля. Но затем, когда бывшего мужа Титовой задержали в Москве, в квартиру въехала новая пассия Хамуляка и сменила замок.

О том, что ее хотят лишить квартиры, Надежда Титова написала в полицию, прокуратуру и Следственный комитет.

Компания «Звезда», которой руководит Хамуляк, считается аффилированной сыном бывшего губернатора Иркутской области Андреем Левченко. Сейчас Олег Хамуляк находится под домашним арестом в Москве. Его обвиняют в хищении бюджетных средств, предназначенных на установку лифтов в многоквартирных домах Ангарска.

Титова утверждает, что Хамуляк часто выполнял личные распоряжения Андрея Левченко. Например, он вынужден был брать на работу людей, на которых указывал сын главы Иркутской области. А еще в присутствии Надежды велись разговоры про тендеры, которые доставались тому, «у кого папа губернатор».

