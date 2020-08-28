Астрономы нашли галактику, которая вот-вот столкнется с Млечным путем

Галактики гораздо больше, чем кажутся на первый взгляд. Теперь астрономы картографировали огромную невидимую прежде область соседней галактики. Наблюдения, проведенные космическим телескопом «Хаббл», позволили детализировать размеры и структуру газового гало Андромеды и выявили, что оно уже сталкивается с гало Млечного Пути.

Напомним, что галактики обычно рассматриваются как звездные скопления в форме плоских дисков, но это не совсем полное представление, говорят астрономы. Большинство галактик окружает огромная сферическая оболочка из газа и плазмы, которая простирается на тысячи или даже миллионы световых лет.

Проблема в том, что эти структуры очень трудно увидеть, потому что молекулы, из которых они состоят, очень рассредоточены и дают слабое излучение. Чтобы изучить эти ореолы, астрономы анализируют прохождение света от гораздо более отдаленных объектов.

Квазары — хорошие объекты для изучения, так как они очень яркие, но в большинстве галактик только один или два квазара попадают под хороший обзор. Однако в Андромеде, которая находится гораздо ближе к нам, чем другие галактики, нам доступны 43 квазара, рассеянных в гало. Мы использовали ультрафиолетовый спектрограф «Хаббла» (COS) для изучения ультрафиолетового света этих квазаров и того, как он поглощается газом в гало Андромеды, — пишут ученые.

Команда обнаружила, что гало имеет слоистую структуру: одна газовая оболочка вложена в другую. Там же были обнаружены сигнатуры большого количества тяжелых элементов.

Мы находим, что внутренняя оболочка, которая простирается примерно на полмиллиона световых лет, гораздо более сложна и динамична, — говорит Николас Ленер, ведущий исследователь.

Как правило, внешняя оболочка более гладкая и горячая. Это различие, вероятно, является результатом активности сверхновых в диске галактики, непосредственно влияющей на внутреннее гало.

Команда также обнаружила, что внешние слои простираются гораздо дальше, чем было известно ранее. Гало простирается на 1,3 миллиона световых лет от Андромеды, а в некоторых направлениях оно простирается до двух миллионов световых лет.

Это значит, что гало Андромеды уже начинает заходить на гало Млечного Пути. По расчетам ученых, ожидается, что две галактики столкнутся и сольются примерно через четыре миллиарда лет, и похоже, что этот процесс уже находится на очень ранних стадиях.

