Зимняя спячка помогла древним млекопитающим пережить массовое вымирание

Клыки листрозавра, растительноядного животного, населявшего Антарктиду 250 миллионов лет назад, предоставили ученым древнейшее из известных доказательств того, что живые существа и в далеком прошлом впадали в спячку. Это было необходимо, чтобы пережить неурожайные времена, например, долгие полярные зимы.

Окаменелые останки листрозавров находят в различных регионах Земли — в российской Арктике, Китае, Индии, Южной Африке и Антарктиде. Эти животные являются одними из самых далеких предков современных млекопитающих.

Авторы исследования, опубликованного 27 августа в журнале Communications Biology, выяснили, что листрозавры, жившие в Антарктиде, впадали в состояние оцепенения — временного снижения метаболической активности — чтобы справиться с долгими, темными зимами за Южным полярным кругом. Хотя климат в те времена был намного теплее нынешнего, и регион не сковывали льды, пищи было мало. Сейчас в спячку также впадают некоторые теплокровные животные — медведи, грызуны, ехидны, ежи и барсуки. Похоже, что у листрозавров могла быть шерсть, и они тоже были теплокровными.

Представители вида по размеру были чем-то средним между свиньей и коровой. У них был клюв, похожий на черепаший, и не было зубов. В нижней части морды располагались два клыка — для выкапывания вкусных корней и клубней. Эти бивни имели следы постепенного роста в виде дентина — твердой ткани, которая составляет большую часть зуба и растет концентрическими кругами, как кольца деревьев.

Ученые изучили поперечные срезы клыков шести листрозавров из Антарктиды и еще четырех из Южной Африки, живших вдали от суровых полярных условий. Антарктические бивни имели плотно расположенные толстые кольца, что указывало на периоды слабого роста во время состояния, похожего на спячку.

«Мы полагаем, что оцепенение было широко распространенной формой адаптации в течение очень долгого времени. Однако это трудно проверить по окаменелостям. Особенно так глубоко во времени — сотни миллионов лет назад», — заявила ведущий автор исследования, палеонтолог Гарвардского университета Меган Уитни.



Листрозавры, которые были «старше» динозавров на миллионы лет, сумели пережить самое массовое вымирание в истории Земли — 252 миллиона лет назад на стыке пермского и триасового периода. Возможно, в этом им помогла именно способность впадать в спячку.