Зеленский отметил оперативность полиции после нападения под Харьковом

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность сотрудникам полиции, которые быстро задержали подозреваемых в нападении на микроавтобус в Харьковской области. По его словам, подобная оперативность в действиях силовиков должна проявляться постоянно, чтобы каждый гражданин Украины мог «получить ощущение защищенности».

«Спасибо полиции за быстрый результат с задержанием подозреваемых в стрельбе на Харьковщине, где группа вооруженных молодых совершила нападение на автобус. Такая эффективность должна стать нормой», — написал Зеленский в Telegram.

Президент подчеркнул необходимость напомнить обществу, «что в государстве есть полиция и есть закон». Каждый гражданин Украины должен «получить ощущение защищенности». Оправданием преступлений не должна являться принадлежность к определенным политическим силам, приверженность различным идеологиям, вероисповеданиям, взглядам. Если, конечно, «это не запрещено законодательством».

По словам Зеленского, «безнаказанность порождает вседозволенность», поэтому расследование подобных инцидентов должно происходить «как можно быстрее». Судам же следует «принимать решения, руководствуясь исключительно буквой закона, а не политической конъюнктурой».

«Мы десятилетиями слушали лозунг „Закон — один для всех“. Но видим, к чему приводят пустые обещания! Множество правоохранительных органов сосредоточили внимание на экономических и коррупционных преступлениях, борьба с которыми, конечно, важна, но мы не должны допустить возвращения „лихих 90-х“ с дерзкими разборками на улицах. Поэтому громкие слова должны, наконец, превращаться в результат, а виновные — получать реальное наказание», — заявил президент Украины.

Вечером 27 августа у города Люботина в Харьковской области группа молодых людей блокировала на дороге микроавтобус с представителями общественной организации «Патриоты — За Жизнь». Нападавшие избили своих оппонентов, обстреляли их из травматического оружия и бросили горящий файер в автобус.



Судя по видеозаписи, которую опубликовал «Ридус», действия нападавших были четко спланированы, ими кто-то руководил. Покинули место происшествия молодые люди по команде, быстро и организованно.



Пресс-служба главного управления Нацполиции Украины Харьковской области сообщила о 14 задержанных. Возбуждено уголовное производство по статьям «хулиганство» и «покушение на убийство». В результате нападения пострадали четверо. Один человек доставлен в больницу с сотрясением мозга, еще трое — с ранениями резиновыми пулями.

По словам народного депутата, сопредседателя фракции общественной организации «Патриоты — За Жизнь» Вадима Рабиновича, нападавшие являются членами партии «Национальный корпус».



«Это „Азов“ и „Нацкорпус“ — ехали из Полтавы, где должны были напасть на руководителей нашей политической силы. Не успели. По дороге в Харьков напали на наш автобус», — написал политик в Facebook.

В «Национальном корпусе» отвергли причастность к нападению в Харьковской области, опубликовав официальное заявление на своем сайте.

