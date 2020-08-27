Киев испугался «потери репутации» и заморозил контакты с Минском
- 27 августа 2020, 23:36
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Любые официальные контакты Украины с действующими властями Белоруссии временно прекращены. Киев готов возобновить их, лишь убедившись, что от этого не пострадает его репутация, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Министр иностранных дел в эфире телеканала 1+1 подчеркнул, что «все процессы, все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу». Об этом он может сообщить официально. При этом в Киеве следят за развитием ситуации.
«И только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины, эти контакты будут возобновлены», — цитирует слова Кулебы РИА Новости.
Тем временем в российской Госдуме оценили риски выбора Белоруссией «украинского пути». Выводы были сделаны неутешительные.
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