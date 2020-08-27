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Суд заочно арестовал россиянку, трижды проголосовавшую в Израиле

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© URA.RU/TASS

© URA.RU/TASS

Черемушкинский суд Москвы заочно арестовал гражданку РФ и Израиля Юлию Ильинскую за то, что она три раза проголосовала по поправкам в Конституцию.

Таким образом, ходатайство следствия об аресте находящейся за границей россиянки было удовлетворено.

Заочно ей предъявлено обвинение в незаконном получении бюллетеня для общероссийского голосования, сообщается на сайте суда.

Как писал ранее «Ридус», 30 июля главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело в отношении гражданки России и Израиля Юлии Ильинской (Яэль Ильински), которая трижды получила бюллетень для голосования по поправкам в Конституцию РФ. Один из бюллетеней был получен ею на избирательном участке при посольстве РФ в Тель-Авиве, второй — в Генконсульстве РФ в Хайфе, а третий — дистанционным способом.

Как отмечает «РЕН ТВ», Ильинская сама рассказала в Facebook, что сумела проголосовать три раза, а также призналась, что бюллетень выдали и ее несовершеннолетней дочери.

Теперь Ильинской грозит наказание в виде штрафа до 300 000 рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

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