Суд заочно арестовал россиянку, трижды проголосовавшую в Израиле
- 27 августа 2020, 23:00
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Черемушкинский суд Москвы заочно арестовал гражданку РФ и Израиля Юлию Ильинскую за то, что она три раза проголосовала по поправкам в Конституцию.
Таким образом, ходатайство следствия об аресте находящейся за границей россиянки было удовлетворено.
Заочно ей предъявлено обвинение в незаконном получении бюллетеня для общероссийского голосования, сообщается на сайте суда.
Как писал ранее «Ридус», 30 июля главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело в отношении гражданки России и Израиля Юлии Ильинской (Яэль Ильински), которая трижды получила бюллетень для голосования по поправкам в Конституцию РФ. Один из бюллетеней был получен ею на избирательном участке при посольстве РФ в Тель-Авиве, второй — в Генконсульстве РФ в Хайфе, а третий — дистанционным способом.
Как отмечает «РЕН ТВ», Ильинская сама рассказала в Facebook, что сумела проголосовать три раза, а также призналась, что бюллетень выдали и ее несовершеннолетней дочери.
Теперь Ильинской грозит наказание в виде штрафа до 300 000 рублей или лишение свободы на срок до трех лет.
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