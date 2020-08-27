В Вологде начата проверка по факту смерти мужчины в спецприемнике

В спецприемнике отделения полиции в Вологде скончался мужчина, задержанный за административные нарушения.

По данному факту проводится служебная проверка, сообщается на сайте регионального управления МВД РФ.

«В ходе проверки будут изучены все имеющиеся материалы, в том числе записи систем видеонаблюдения, — говорится в сообщении. — В случае установления вины сотрудников полиции они будут привлечены к ответственности».

По информации ведомства, строительная организация обратилась 25 августа в полицию Вологды с заявлением о воспрепятствовании въезда на строительный объект. На следующий день было установлено, что работе компании мешают двое мужчин. Поскольку предупреждения стражей порядка они проигнорировали, их доставили в отдел полиции, где были составлены административные протоколы.

До рассмотрения их дела в суде граждан поместили в специальный приемник.

После того как один из задержанных стал жаловаться на плохое самочувствие, полицейские дважды вызывали ему скорую, однако медики каждый раз не находили оснований для его госпитализации. Приехавшей на третий вызов бригаде скорой помощи пришлось уже проводить реанимационные мероприятия, однако, несмотря на это, задержанный скончался, говорится в сообщении.

Как сообщает Mash, мужчина участвовал в митинге из-за детского сада, который собирались построить прямо во дворе жилого дома. Прибывшие на место полицейские якобы толкнули местного жителя, в результате чего он упал с камня и ударился головой об полицейскую машину.

Момент падения был запечатлен на видео. Стражи порядка утверждают, что мужчину никто не толкал.

По словам его супруги, прибывшие в отделение полиции врачи обнаружили у задержанного черепно-мозговую травму и вызвали вторую бригаду. Однако спасти мужчину не удалось. У него остались трое детей.