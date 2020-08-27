Путин сказал, когда восстановится экономика России

Президент России Владимир Путин дал интервью ведущему телеканала «Россия-1» Сергею Брилеву, запись которого была опубликована онлайн 27 августа. В интервью телеведущий и глава государства обсудили наиболее актуальные темы последних дней — от угрозы новой вспышки коронавируса до позиции Кремля по отношению к волнениям в Белоруссии.

Вторая волна коронавируса

В начале интервью Путин уделил внимание теме второй волны пандемии коронавируса COVID-19, которую ожидают эпидемиологи, и тому, насколько она угрожает россиянам.

«Курортный сезон, большое количество людей на пляжах, скопление людей в барах, ресторанах… Этот индивидуализм приводит к тому, что в некоторых странах мы наблюдаем вновь вспышку заболеваемости», — сказал российский лидер.

Президент напомнил, что вирус никуда не исчез, и призвал соотечественников соблюдать ограничительные меры, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения: «Это необходимо сегодня». В то же время он выразил уверенность, что российская система здравоохранения справится с новыми вспышками COVID-19:



«У нас по количеству заболевших достаточно много людей, но один из самых низких показателей по смертности. Это проявление уровня готовности нашей медицины… В восьми регионах РФ популяционный иммунитет превысил 25 процентов».

Владимир Путин также заверил, что разработанная в России вакцина против COVID-19 безвредна, и подтвердил, что его дочь испытала действие российского препарата на себе по собственному желанию. По его словам, сейчас она чувствует себя хорошо.



«У нее была температура 38,4 в первый день. Во второй — 37 с небольшим и всё. И после второй прививки, через 21 день, тоже небольшой подъем температуры был. Все нормально. Я вот с ней только что разговаривал по телефону», — рассказал президент о состоянии дочери после прививки.

Путин добавил, что в сентябре в РФ появится уже вторая вакцина против коронавирусной инфекции. Он предположил, что обе вакцины «равны по эффективности» и будут конкурировать друг с другом.

Экономика

Президент также обсудил с Сергеем Брилевым и проблему восстановления экономики России после вызванного пандемией «коронакризиса». Он предположил, что национальная жэкономика выйдет на докоронавирусный уровень уже в 2021 году.

«Пик проблем у нас пройден. Я надеюсь, что мы постепенно начнем восстанавливаться. Я думаю, что в следующем году это восстановление будет», — заявил российский лидер.

Владимир Путин признал, что условия для восстановительного роста экономики РФ сейчас далеки от идеала: «Лучше бы нефть стоила дороже, но и резервы растут, это создает дополнительную подушку безопасности».



Белорусский кризис

Но главной темой интервью стало противостояние силовиков и противников президента Александра Лукашенко в соседней Белоруссии. Глава российского государства подчеркнул, что Москва занимает во внутреннем белорусском конфликте нейтральную позицию.

«Россия ведет себя сдержаннее и нейтральнее, чем европейцы и американцы. Россия имеет с Белоруссией теснейшую кооперацию и родственные связи», — сказал Путин.

При этом глава РФ напомнил, что у России есть определенные обязательства перед Белоруссией в рамках соглашений по защите суверенитета и стабильности, и Москва готова их исполнить. По словам Путина, по просьбе своего белорусского коллеги Лукашенко он сформировал резерв сотрудников силовых структур, который готов пересечь границу двух стран в случае обострения ситуации:

«Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал».

Но Владимир Путин отметил, что сейчас необходимости в российском вмешательстве в белорусский кризис нет — оно не произойдет, «пока экстремистские элементы в Белоруссии, не перейдут границ, не начнут разбой».

Как сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источники в министерстве обороны России, в этот «путинский резерв» вошли Силы специальных операций Вооруженных сил РФ (ССО), находящиеся в личном подчинении главы государства. Бойцы ССО готовятся к действиям в Минске уже больше недели, а пока что «находятся в режиме ожидания».

«Конечно, если люди вышли на улицу, все должны с этим считаться. Но президент Белоруссии ведь заявил о готовности провести конституционную реформу, содействовать проведению новых выборов… Но ведь конституционный суд вынес решение, что действия каких-то сторонних органов, которые пытаются перехватить власть, совершенно недопустимы», — подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин также выдвинул свою версию истории с задержанием 29 июля под Минском 33 граждан России, которых называли наемниками «ЧВК Вагнера», призванными дестабилизировать ситуацию в Белоруссии. По мнению президента, вся эпопея «вагнеровцев» — на самом деле совместная операция американских и украинских спецслужб, которые «использовали втемную» наших соотечественников.

«На самом деле их затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности. Их просто заманили туда, перетащили через границу», — сказал глава государства.

Владимир Путин заметил, что ситуация в Белоруссии «сейчас выравнивается», несмотря на попытки внешних сил повлиять на политические процессы в стране.