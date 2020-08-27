Эксперт оценил перспективы новых политических партий в России

Политолог Станислав Бышок оценил перспективы новых малых партий, которые появились на политическом небосклоне России в 2020 году. Речь идет о Партии прямой демократии, «Зеленой альтернативе», «За Правду» и «Новых людях».

Среди новоиспеченных политических сил на сегодняшний день наименее узнаваемой по мнению эксперта является «Зеленая альтернатива» Руслана Хвостова. При этом, как отметил Бышок, на Западе экологическая тематика, как правило, связана с левым идеологическим спектром, требующим открытых границ, импорта мигрантов и преодоления собственной национальной гордости. У российских «зелёных», отметил эксперт, такого радикализма не просматривается, но присутствует идея безусловного базового дохода и национализации добывающих предприятий.

«Само по себе появление в России экологической повестки — хороший знак, показывающий уровень развития нашего общества. Вот только готовы ли наши сограждане сегодня поддержать именно нишевую „зелёную“ партию — вопрос», — считает Станислав Бышок.

В ходе круглого стола «Новые партии. Что предлагают политические стартапы для России?», который состоялся на площадке ЭИСИ, Руслан Хвостов заявил, что аудитория его партии составляет около 15% от общего числа людей, обладающих избирательным правом. При этом, утверждает политик, «Зеленая альтернатива», не сосредоточена на решении точечных и частных экологических проблем, а стремится, опираясь на тесную коммуникацию с гражданами, решать более масштабные и волнующие людей экологические вопросы.

Партия прямой демократии Вячеслава Макарова, которая концентрируется на интернете как важном инструменте выстраивания коммуникаций с избирателями, лишь на первый взгляд кажется экзотической, рассуждает Бышок.

Но давайте вспомним, что созданная Макаровым игра World of Tanks — это народная игра, а прямая демократия в контексте всероссийской цифровизации становится весьма востребованным. Интернет в России, кстати, существенно быстрее и дешевле, чем в США. Электоральные перспективы партии туманны, однако её идеи будут набирать популярность, — заметил эксперт.

«Наиболее понятной по партстроительству сейчас является партия „Новые люди“ Алексея Нечаева», — говорит Станислав Бышок.

«Партия демонстрирует максимально деловой, „бизнесовый“ подход к работе. „Новые люди“ позиционируются как вышедшая из бизнеса, а поэтому дружественная бизнесу политическая сила. Партия не демонстрирует непримиримого антагонизма к действующей власти, но деликатно намекает: может, пора на покой? Нечаев говорит не только о бизнесе, но и о социальных лифтах. Здесь очевидна опора на социологические данные: наши граждане всё больше склоняются от стабильности к переменам», — пояснил Бышок в интервью «Ридусу».

«Новые люди» предлагают не радикальное перераспределение государственных средств, но создание благоприятных условий для достижения своих целей в рамках равного доступа к государственным благам и единого для всех закона, — сказал эксперт.

А вот партия «За Правду» вполне может занять нишу лево-патриотической альтернативы современному политическому мейнстриму России, уверен Бышок.

Несмотря на сложные отношения лидера партии Захара Прилепина с покойным Эдуардом Лимоновым, можно назвать „За правду“ декофеинизированным, безалкогольным, но разрешённым и даже одобряемым на территории РФ вариантом Национал-большевистской партии (запрещенная в России партия). Кто-то здесь приведёт параллели с какими-нибудь итальянскими „Красными бригадами“, но до них даже НБП далековато. Электорат партии — это, наверное, какие-нибудь беспартийные коммунисты или посетители гоблинского „Тупичка“, а рейтинг и антирейтинг „За правду“ прямо коррелирует с персоной господина Прилепина, — заключил политолог.

Появление новых партий — явный признак того, что в российском обществе давно назрел запрос на обновление политической системы, высказался во время круглого стола в ЭИСИ лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.

«На мой взгляд, именно запрос на обновление со стороны россиян дал возможность нашим партиям состояться. Людям хочется новизны. Хочется, чтобы было меньше ограничений, запретов, больше демократии и качественного обновления власти», — резюмировал Нечаев.