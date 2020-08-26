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Абхазская церковь отказалась принять икону от грузинских политиков

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© Sergei Kazantsev

© Sergei Kazantsev

Подаренная Илорскому храму икона Богородицы будет возвращена в Грузию. Подобные акции недопустимы «до признания Абхазской Православной Церкви и Абхазского государства Грузинской Православной Церковью», заявила пресс-служба АПЦ.

«Абхазская Православная Церковь не принимает икону, привезенную грузинскими депутатами с участием советника президента Абхазии в дар Илорскому храму от Грузинской Церкви, и возвращает ее обратно», — сказано в заявлении на официальном сайте Церковного совета АПЦ.

В сообщении подчеркивается, что сама миссия была проведена «без уведомления священноначалия Абхазской Православной Церкви».

Ранее советник президента Абхазии Лаша Сакания ушел в отставку на фоне обвинений со стороны оппозиции в проведении переговоров с политиками из Грузии.

Сакания встречался с членами партии «Альянс патриотов Грузии», прибывшими в страну с гуманитарной акцией — для передачи в Илорский храм иконы Богородицы в дар Абхазской православной церкви от Грузинской православной церкви.

Церковь Святого Георгия в абхазском селе Илор считается образцом архитектуры IX века. Реставрационные работы в этом храме стали в 2010 году причиной конфликта между Грузией и Абхазией. Грузинская сторона назвала реставрацию вандализмом, обвинив АПЦ в уничтожении «своеобразия грузинской традиционной архитектуры из-за передела храма на русский манер», и призвала международное сообщество и ЮНЕСКО «остановить целенаправленное уничтожение грузинского культурного и исторического наследия на оккупированных территориях Грузии».

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