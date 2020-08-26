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Убийце Джона Леннона в 11-й раз отказали в досрочном освобождении

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© Википедия

© Википедия

Очередной, 11-й по счету отказ в досрочном освобождении получил Марк Чепмен, который 8 декабря 1980 года пятью выстрелами в спину убил Джона Леннона — участника легендарной британской музыкальной группы The Beatles. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на представителя пенитенциарной системы Нью-Йорка.

В 2000 году после 20 лет тюремного заключения Чепмен получил право на досрочное освобождение. Однако реализовать его 65-летнему убийце музыканта до сих пор не удалось. Комиссия по условно-досрочному освобождению всякий раз отказывает просителю. Следующее ходатайство может быть подано не ранее чем через два года.

Чепмен в молодости был страстным поклонником The Beatles и лично Леннона, но потом разочаровался в кумире и решил ему отомстить. Почти весь день убийства он провел у дома музыканта на Манхэттене и даже получил автограф на альбоме Double Fantasy. Этот момент запечатлен на фотографии, которая стала последним прижизненным снимком лидера «битлов».

Убив Леннона, Чепмен не скрылся с места преступления, а сел под фонарем и принялся читать книгу Джерома Дэвида Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Он дал спокойно задержать себя полицейским и даже извинился перед ними за испорченный вечер.

В 1980 году суд признал Чепмена вменяемым и приговорил его к пожизненному заключению. Главным мотивом преступления до сих пор считается желание прославиться. Просить о досрочном освобождении заключенному разрешили не ранее чем через 20 лет. Как пишет Reuters, против выхода убийцы на свободу протестует вдова Леннона — Йоко Оно. 87-летняя женщина направила соответствующую просьбу в Комиссию по условно-досрочному освобождению.

Альбом, который Леннон подписал для своего убийцы, в 2011 году продали на аукционе за 530 тысяч фунтов. У музыканта нет могилы. Его прах был развеян над Центральным парком Нью-Йорка.

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